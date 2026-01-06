Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожение России". В США предупредили об изменении характера конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 06.01.2026
"Уничтожение России". В США предупредили об изменении характера конфликта
"Уничтожение России". В США предупредили об изменении характера конфликта - РИА Новости, 06.01.2026
"Уничтожение России". В США предупредили об изменении характера конфликта
Украинский конфликт перерос в войну за существование России, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
дмитрий песков
дональд трамп
"Уничтожение России". В США предупредили об изменении характера конфликта

Макгрегор: украинский конфликт превратился в войну России за существование

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинский конфликт перерос в войну за существование России, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Характер конфликта на Украине кардинально изменился. <…> Он превратился в решающую войну за существование России и ее народа. Украина — просто марионеточный режим и человеческий ресурс, который растрачивается на поле боя в угоду глобалистским властям Европы и Вашингтона, стремящимся уничтожить Россию. В этот момент (президент Владимир. — Прим. ред.) Путин появляется на совещании с высшим военным руководством в военной форме. Это показывает, что теперь Россия ведет войну за свое существование", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
Вчера, 08:00
Вместе с тем Макгрегор допустил участие британской службы разведки МИ-6 к недавней атаке беспилотников на резиденцию российского президента.
"Меня бы не удивило, если бы МИ-6 оказалась причастной к доставке или попытке доставки 91 беспилотника для атаки на резиденцию Путина. <…> Думаю, что Ми-6 всегда была лидером. Британцы, похоже, больше других европейских государств заинтересованы в уничтожении России", — добавил экс-советник.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Потери ВСУ составили порядка 1 265 военнослужащих, средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 356 дронов.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что очень разозлился, когда узнал о нападении ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
