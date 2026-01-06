Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
23:09 06.01.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв снова прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.
"Снова взрыв в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Кривом Роге прогремели взрывы
© 2026 МИА «Россия сегодня»
