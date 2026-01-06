https://ria.ru/20260106/stranaua-2066672154.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 06.01.2026
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв снова прогремел в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:09:00+03:00
2026-01-06T23:09:00+03:00
2026-01-06T23:09:00+03:00
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559469_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_0ae8a731cb586afdd471e63fe076a878.jpg
https://ria.ru/20260106/ukraina-2066630051.html
днепропетровск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559469_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e5ca11c7aac948d1d96f8f1b1dfa1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Страна.ua": в Днепропетровске прогремел взрыв