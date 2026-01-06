Стармер ушел от ответа на вопрос о притязаниях США на Гренландию

ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о его оценке притязаний США на Гренландию, заявив, что у Лондона с Вашингтоном налажены "самые тесные" отношения.
"Что касается вопроса о Гренландии, то я очень четко изложил свою позицию и позицию правительства Великобритании, как в заявлениях, которые я сделал вчера, так и в заявлении, которое было опубликовано ранее сегодня. Я ясно дал понять, что отношения между Великобританией и США являются одним из наших приоритетов. У нас самые тесные отношения, особенно по вопросам обороны и безопасности, и мы работаем с США в режиме 24/7 по этим вопросам", - ответил Стармер.
Премьер также поблагодарил зятя американского президента Джареда Кушнера и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которые присутствовали на встрече в Париже, "за всю ту работу, которую они проделали за последние недели, особенно в отношении гарантий безопасности".
В понедельник, комментируя притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, Стармер заявил, что только сам остров вместе с Данией могут определять свое будущее. Комментируя призыв премьера Дании Метте Фредериксен к американскому лидеру прекратить угрожать Гренландии, Стармер отметил, что поддерживает главу датского правительства, и что она "права относительно будущего Гренландии".
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.