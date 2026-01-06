Стармер ушел от ответа на вопрос о притязаниях США на Гренландию

ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос о его оценке притязаний США на Гренландию, заявив, что у Лондона с Вашингтоном налажены "самые тесные" отношения.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.