Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине

© AP Photo / Yoan Valat Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже

ЛОНДОН, 6 янв — РИА Новости. Лидеры "коалиции желающих" приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

« "Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы страны", — сказал он во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже.

В саммите также участвовали представители США и Владимир Зеленский.

Стармер утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.

« "Мы также согласовали важные дальнейшие шаги с другими партнерами по коалиции. Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины", — добавил премьер.

Позиция США

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что участники переговоров по Украине, прошедших сегодня в Париже, добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева.

« "Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, чтобы украинский народ знал: когда это закончится, это закончится навсегда", — сказал он на пресс-конференции "коалиции желающих".

По словам Уиткоффа, американские переговорщики готовы сделать все возможное для достижения мира. Он добавил, что США надеются на компромисс по территориальному вопросу.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил, что президент в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с Владимиром Путиным. Он также заявил, что встреча в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря российский лидер принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО

В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.