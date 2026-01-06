Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине

ЛОНДОН, 6 янв — РИА Новости. Лидеры "коалиции желающих" приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«
"Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы страны", — сказал он во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
В саммите также участвовали представители США и Владимир Зеленский.
Стармер утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
«
"Мы также согласовали важные дальнейшие шаги с другими партнерами по коалиции. Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины", — добавил премьер.
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
Позиция США
Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что участники переговоров по Украине, прошедших сегодня в Париже, добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева.
«
"Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, чтобы украинский народ знал: когда это закончится, это закончится навсегда", — сказал он на пресс-конференции "коалиции желающих".
По словам Уиткоффа, американские переговорщики готовы сделать все возможное для достижения мира. Он добавил, что США надеются на компромисс по территориальному вопросу.
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил, что президент в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с Владимиром Путиным. Он также заявил, что встреча в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке.
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря 2025, 08:00
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря российский лидер принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00