Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине - РИА Новости, 06.01.2026
22:06 06.01.2026 (обновлено: 23:29 06.01.2026)
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Лидеры "коалиции желающих" приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. РИА Новости, 06.01.2026
в мире, украина, париж, великобритания, кир стармер, стив уиткофф, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, джаред кушнер, дональд трамп
В мире, Украина, Париж, Великобритания, Кир Стармер, Стив Уиткофф, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине

Стармер: коалиция желающих подписала декларацию о размещении войск на Украине

© AP Photo / Yoan ValatКир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 янв — РИА Новости. Лидеры "коалиции желающих" приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«
"Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы страны", — сказал он во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
Вчера, 08:00

В саммите также участвовали представители США и Владимир Зеленский.

Стармер утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
«
"Мы также согласовали важные дальнейшие шаги с другими партнерами по коалиции. Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины", — добавил премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00

Позиция США

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что участники переговоров по Украине, прошедших сегодня в Париже, добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева.
«

"Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, чтобы украинский народ знал: когда это закончится, это закончится навсегда", — сказал он на пресс-конференции "коалиции желающих".

По словам Уиткоффа, американские переговорщики готовы сделать все возможное для достижения мира. Он добавил, что США надеются на компромисс по территориальному вопросу.
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил, что президент в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с Владимиром Путиным. Он также заявил, что встреча в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря 2025, 08:00

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря российский лидер принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
 
В миреУкраинаПарижВеликобританияКир СтармерСтив УиткоффСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДжаред КушнерДональд Трамп
 
 
