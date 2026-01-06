Рейтинг@Mail.ru
Рубио и госсекретарь Ватикана обсудили гуманитарную ситуацию в Венесуэле
23:25 06.01.2026
Рубио и госсекретарь Ватикана обсудили гуманитарную ситуацию в Венесуэле
Рубио и госсекретарь Ватикана обсудили гуманитарную ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио и госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин обсудили гуманитарную ситуацию в Венесуэле на фоне недавней американской... РИА Новости, 06.01.2026
Рубио и госсекретарь Ватикана обсудили гуманитарную ситуацию в Венесуэле

Госдеп США: Рубио и госсекретарь Ватикана обсудили ситуацию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин обсудили гуманитарную ситуацию в Венесуэле на фоне недавней американской операции в Каракасе, сообщил госдеп США.
"Оба лидера обсудили актуальные проблемы, включая усилия по улучшению гуманитарной ситуации, в частности в Венесуэле, а также продвижение мира и свободы вероисповедания по всему земному шару. Госсекретарь Рубио и кардинал Паролин подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества между Соединёнными Штатами и Святым Престолом в решении общих приоритетных задач по всему миру", - говорится в заявлении госдепа.
Кушнер назвал операцию в Венесуэле лишь "малой частью" возможностей США
Кушнер назвал операцию в Венесуэле лишь "малой частью" возможностей США
Вчера, 22:44
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле
Трамп выразил сожаление из-за большого числа убитых военными в Венесуэле
Вчера, 18:45
 
