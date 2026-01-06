Рейтинг@Mail.ru
22:19 06.01.2026 (обновлено: 22:25 06.01.2026)
Уиткофф назвал протоколы безопасности по Украине "сильнейшими из возможных"
украина, киев, в мире, сша, париж, стив уиткофф
Украина, Киев, В мире, США, Париж, Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил во вторник спецпосланник США Стив Уиткофф.
"Эти протоколы призваны сдерживать любые дальнейшие атаки на Украину, а в случае их совершения — обеспечивать оборону. Они будут выполнять обе задачи", - сказал он на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Украины.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Вчера, 22:06
 
УкраинаКиевВ миреСШАПарижСтив Уиткофф
 
 
