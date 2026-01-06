Рейтинг@Mail.ru
Достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, заявил Кушнер - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 06.01.2026 (обновлено: 22:25 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/ssha-2066667602.html
Достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, заявил Кушнер
Достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, заявил Кушнер - РИА Новости, 06.01.2026
Достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, заявил Кушнер
Достигнутый на переговорах по Украине прогресс не гарантирует заключение мира, но без этого прогресса он будет невозможен, заявил зять американского президента... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:15:00+03:00
2026-01-06T22:25:00+03:00
украина
в мире
париж
франция
стив уиткофф
джаред кушнер
вооруженные силы сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059345277_0:41:3158:1817_1920x0_80_0_0_d5d4329e08e1776a845da448012d7dc4.jpg
https://ria.ru/20260106/starmer-2066666358.html
украина
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059345277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_445478d60aebd6ec552bd51bbadaf7f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, париж, франция, стив уиткофф, джаред кушнер, вооруженные силы сша, мирный план сша по украине, владимир зеленский
Украина, В мире, Париж, Франция, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Вооруженные силы США, Мирный план США по Украине, Владимир Зеленский
Достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, заявил Кушнер

Кушнер: достигнутый по Украине прогресс не гарантирует мира, но обязателен

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗять президента США Джаред Кушнер
Зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Достигнутый на переговорах по Украине прогресс не гарантирует заключение мира, но без этого прогресса он будет невозможен, заявил зять американского президента Джаред Кушнер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
"Это не означает, что мы заключим мир, но мир будет невозможен без прогресса, который был достигнут сегодня, что значит, если Украина заключит финальное соглашение, они должны понимать, что после соглашения, они будут в безопасности, что у них, конечно, есть надежный сдерживающий фактор, и существуют реальные механизмы, гарантирующие, что подобное больше не повторится", - сказал Кушнер журналистам.
Ранее во вторник спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Вчера, 22:06
 
УкраинаВ миреПарижФранцияСтив УиткоффДжаред КушнерВооруженные силы СШАМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала