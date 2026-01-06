Рейтинг@Mail.ru
США надеются на компромисс по вопросу территорий на Украине, заявил Уиткофф
22:05 06.01.2026 (обновлено: 22:17 06.01.2026)
США надеются на компромисс по вопросу территорий на Украине, заявил Уиткофф
США надеются на компромисс по вопросу территорий на Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
США надеются на компромисс по вопросу территорий на Украине, заявил Уиткофф
США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. РИА Новости, 06.01.2026
сша, в мире, париж, стив уиткофф, мирный план сша по украине
США, В мире, Париж, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
США надеются на компромисс по вопросу территорий на Украине, заявил Уиткофф

Уиткофф: США надеются на компромисс по территориальному вопросу на Украине

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
"Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу", - заявил Уиткофф после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.
Как заявил Уиткофф, обсуждения вопросов территорий продолжатся.
"Сегодня была важная встреча, мы считаем, что достигли большого прогресса. Мы слышали Зеленского и некоторых других людей здесь, которые говорили о вариантах с территориями, что стало бы самым критическим вопросом", - сказал он.
