Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже - РИА Новости, 06.01.2026
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже
Участники переговоров по Украине, прошедших в Париже, добились существенного прогресса по ряду ключевых вопросов, включая гарантии безопасности для Киева,... РИА Новости, 06.01.2026
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже
Уиткофф: участники переговоров по Украине добились прогресса по ряду вопросов