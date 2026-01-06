Рейтинг@Mail.ru
21:50 06.01.2026
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже
париж, украина, в мире, стив уиткофф, сша, джаред кушнер, владимир зеленский
Париж, Украина, В мире, Стив Уиткофф, США, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине в Париже

Уиткофф: участники переговоров по Украине добились прогресса по ряду вопросов

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Участники переговоров по Украине, прошедших в Париже, добились существенного прогресса по ряду ключевых вопросов, включая гарантии безопасности для Киева, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.
"Мы добились значительного прогресса по нескольким важнейшим направлениям работы, включая разработку рамочного соглашения о двусторонних гарантиях безопасности и плана обеспечения процветания", - написал Уиткофф в посте в соцсети X после встречи.
Ранее во вторник Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной
ПарижУкраинаВ миреСтив УиткоффСШАДжаред КушнерВладимир Зеленский
 
 
