США введут систему мониторинга соблюдения мира на Украине, пишут FT - РИА Новости, 06.01.2026
21:21 06.01.2026
США введут систему мониторинга соблюдения мира на Украине, пишут FT
США введут систему мониторинга соблюдения мира на Украине, пишут FT
Американские военные будут отвечать за высокотехнологичную систему мониторинга линии прекращения огня на Украине для выявления возможных нарушений, пишет... РИА Новости, 06.01.2026
в мире, украина, россия, сша, дональд туск, эммануэль макрон, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
США введут систему мониторинга соблюдения мира на Украине, пишут FT

FT: США обеспечат высокотехнологичный мониторинг соблюдения мира на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа операторов БПЛА
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа операторов БПЛА. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Американские военные будут отвечать за высокотехнологичную систему мониторинга линии прекращения огня на Украине для выявления возможных нарушений, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения мирного плана.
"Американские военные возглавят высокотехнологичный мониторинг линии прекращения огня на Украине, чтобы определить виновных в возможных нарушениях", - пишет издание.
Как сообщается в публикации, на состоявшейся ранее во вторник в Париже встрече США, Украины и так называемой "коалиции желающих" обсуждалась ключевая роль Соединённых Штатов в обеспечении режима прекращения огня между Россией и Украиной. В рамках предложений рассматривается создание беспилотной системы с применением датчиков, дронов и спутников для выявления и оценки возможных атак с любой из сторон.
"Будет создана непрерывная, надежная система мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при международном участии, включая вклад членов "коалиции желающих", - цитирует газета текст декларации участников встречи.
Американскую разведку и логистику, согласно проекту обсуждаемого соглашения, планируется интегрировать в возглавляемые Европой силы сдерживания в воздушной, морской и сухопутной сферах. При этом США обязуются оказывать поддержку этим силам в случае нападения, говорится в публикации.
Ранее во вторник главный переговорщик президента США Дональда Трампа по России Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что участники встречи "коалиции желающих" в Париже намерены принять декларацию, в которой, по его словам, не будет никаких обязательств. Как сообщил Туск, декларация станет "подтверждением воли" в пользу поддержки Украины и ее "восстановления", и, прежде всего, получения "безопасных и справедливых с точки зрения Украины и с точки зрения Европы условий мира или по крайней мере прекращения огня".
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
