США не хватает юрисдикции в ситуации с Мадуро, заявил генпрокурор Венесуэлы
19:26 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ssha-2066653822.html
США не хватает юрисдикции в ситуации с Мадуро, заявил генпрокурор Венесуэлы
США не хватает юрисдикции в ситуации с Мадуро, заявил генпрокурор Венесуэлы
США не хватает юрисдикции в ситуации с Мадуро, заявил генпрокурор Венесуэлы
Американскому суду не хватает юрисдикции в ситуации с президентом Николасом Мадуро, он это должен признать, считает генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб. РИА Новости, 06.01.2026
2026
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес
США не хватает юрисдикции в ситуации с Мадуро, заявил генпрокурор Венесуэлы

Генпрокурор Венесуэлы Сааб: в США суду не хватает юрисдикции в ситуации с Мадуро

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / ADAM GRAY
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 6 янв - РИА Новости. Американскому суду не хватает юрисдикции в ситуации с президентом Николасом Мадуро, он это должен признать, считает генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.
"Я хочу призвать судью Элвина Хеллерштейна, чтобы он уважал международные законы и признал недостаток юрисдикции его суда, чтобы судить президента суверенной страны такой, как Венесуэла, который защищен дипломатическим иммунитетом как глава государства", - отметил он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
