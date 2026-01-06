https://ria.ru/20260106/ssha-2066650512.html
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России - РИА Новости, 06.01.2026
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России
Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги, сборы, импортные пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 апреля 2026 года, следует из... РИА Новости, 06.01.2026
сша
россия
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России
