Рейтинг@Mail.ru
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ssha-2066650512.html
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России - РИА Новости, 06.01.2026
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России
Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги, сборы, импортные пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 апреля 2026 года, следует из... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T19:00:00+03:00
2026-01-06T19:00:00+03:00
сша
россия
министерство финансов сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066648812.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_204:305:1845:1536_1920x0_80_0_0_459d4200b854170d656bb1cde86be383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, министерство финансов сша, в мире
США, Россия, Министерство финансов США, В мире
Минфин США продлил разрешение американцам на уплату налогов в России

Минфин США продлил разрешение американцем уплатить налоги в РФ до апреля 2026 г

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги, сборы, импортные пошлины и иные обязательные платежи в России до 9 апреля 2026 года, следует из лицензии.
"Физические или юридические лица США... имеют право уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или возмещать налоги государству... при условии, что такие транзакции являются обычными и необходимы для повседневной деятельности таких физических или юридических лиц США в Российской Федерации, до... 9 апреля 2026 года", - говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп рассказал, сколько денег пошлины принесли в бюджет США
Вчера, 18:56
 
СШАРоссияМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала