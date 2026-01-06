Администрация Трампа проведет брифинг по операции в Венесуэле, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа в среду проведут закрытый брифинг для всех сенаторов по военной операции в Венесуэле, в ходе которой был похищен лидер латиноамериканской страны Николас Мадуро, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Конгрессе.