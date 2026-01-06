Администрация Трампа проведет брифинг по операции в Венесуэле, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа в среду проведут закрытый брифинг для всех сенаторов по военной операции в Венесуэле, в ходе которой был похищен лидер латиноамериканской страны Николас Мадуро, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Конгрессе.
По данным издания, заседание состоится в 10.00 по времени Вашингтона (18.00 мск). Закрытый брифинг проведут госсекретарь и советник президента по нацбезопасности Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, генпрокурор Пэм Бонди, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Отмечается, что предстоящий брифинг последует за проведённой в понедельник закрытой встречей членов администрации с узким кругом законодателей. Инициатива расширить формат информирования связана с усиливающимися на Капитолийском холме требованиями к администрации предоставить более полные разъяснения относительно действий США в Венесуэле, указывает издание.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.