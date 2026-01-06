УВКПЧ ООН призвало не притворяться, что США защищали в Венесуэле права

ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвали "не притворяться", что вторжение США в Венесуэлу "имело целью защиту прав кого бы то ни было", заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

"Совершенно очевидно, что операция подорвала основополагающий принцип международного права - государство не должно угрожать территориальной целостности или политической независимости какой-либо страны или применять против нее силу… Привлечение к ответственности за нарушения прав человека не может быть достигнуто путем одностороннего военного вмешательства в нарушение международного права", - подчеркнула она.