УВКПЧ ООН призвало не притворяться, что США защищали в Венесуэле права

ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвали "не притворяться", что вторжение США в Венесуэлу "имело целью защиту прав кого бы то ни было", заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
"Давайте не будем притворяться, что эти действия имели целью защиту прав кого бы то ни было. Это действия, которые стали нарушением международного права, и международное сообщество должно единогласно высказаться об этом… Мы призываем все страны высказаться в защиту Устава ООН и международного права", - заявила она на брифинге в Женеве.
"Совершенно очевидно, что операция подорвала основополагающий принцип международного права - государство не должно угрожать территориальной целостности или политической независимости какой-либо страны или применять против нее силу… Привлечение к ответственности за нарушения прав человека не может быть достигнуто путем одностороннего военного вмешательства в нарушение международного права", - подчеркнула она.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.