СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации
12:30 06.01.2026 (обновлено: 13:17 06.01.2026)
СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации
СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации

© Getty Images / Leon NealНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Getty Images / Leon Neal
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации, пишет Economist.
"Все чаще ходят разговоры о том, что администрация Трампа работает над соглашением, чтобы представить его Гренландии. <...> Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане. <...> Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ", — говорится в публикации.

Здание Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Конгрессмены обвинили Вашингтон в бряцании оружием из-за Гренландии
Вчера, 11:10
Издание указало, что подобные соглашения дают преимущество в виде беспошлинной торговли и позволяют ВС США свободно действовать в странах-участницах. В то же время в Гренландии уже есть американская военная база.
В воскресенье президент Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией
Вчера, 03:29
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампСтивен МиллерУдары США по ВенесуэлеТихий океан
 
 
