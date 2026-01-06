СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации, пишет США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации, пишет Economist

« "Все чаще ходят разговоры о том, что администрация Трампа работает над соглашением, чтобы представить его Гренландии. <...> Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане. <...> Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ", — говорится в публикации.

Издание указало, что подобные соглашения дают преимущество в виде беспошлинной торговли и позволяют ВС США свободно действовать в странах-участницах. В то же время в Гренландии уже есть американская военная база.

В воскресенье президент Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.

Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.