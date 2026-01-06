Рейтинг@Mail.ru
США больше не главный союзник ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ssha-2066588169.html
США больше не главный союзник ЕС, заявил Боррель
США больше не главный союзник ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 06.01.2026
США больше не главный союзник ЕС, заявил Боррель
США больше не главный союзник Евросоюза, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:16:00+03:00
2026-01-06T11:16:00+03:00
в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
https://ria.ru/20260105/ataka-2066483904.html
сша
европа
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, вашингтон (штат), жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз
В мире, США, Европа, Вашингтон (штат), Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз
США больше не главный союзник ЕС, заявил Боррель

Боррель: США больше не является главным союзником Евросоюза

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. США больше не главный союзник Евросоюза, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"США теперь не главный союзник ЕС. Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами", - сказал Боррель испанской газете Pais.
Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе выступили с обвинением в адрес ЕС после атаки США на Венесуэлу
5 января, 15:54
 
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)Жозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала