Рейтинг@Mail.ru
США уже приняли решение по Гренландии, считает глава РФПИ - РИА Новости, 06.01.2026
10:57 06.01.2026 (обновлено: 10:58 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/ssha-2066584169.html
США уже приняли решение по Гренландии, считает глава РФПИ
США уже приняли решение по Гренландии, считает глава РФПИ - РИА Новости, 06.01.2026
США уже приняли решение по Гренландии, считает глава РФПИ
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что США приняли... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T10:57:00+03:00
2026-01-06T10:58:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
стивен миллер
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/52/1495735220_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_c9a6ff76fa8954aa49e89f0180f66c78.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066395831.html
https://ria.ru/20260106/grenlandiya-2066572722.html
https://ria.ru/20260106/grenlandiya-2066555415.html
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, стивен миллер, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, politico
В мире, Гренландия, США, Дания, Стивен Миллер, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Politico
США уже приняли решение по Гренландии, считает глава РФПИ

Дмитриев считает, что США приняли решение по Гренландии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что США приняли решение по Гренландии, он также задался вопросом, будет ли следующей на очереди Канада.
"По Гренландии, похоже, принято решение - ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?" - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя слова о Гренландии замглавы администрации США Стивена Миллера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
4 января, 20:50
Ранее Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Издание Politico считает, что Евросоюзу сложно занять твердую позицию касательно угроз президента США Дональда Трампа об установлении контроля над Гренландией, и сдержанная реакция блока на действия американского лидера в Венесуэле это подчеркнула.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии
Вчера, 08:38
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Американский президент также неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией
Вчера, 03:29
 
В миреГренландияСШАДанияСтивен МиллерДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзPolitico
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
