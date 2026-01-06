Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Эрдогана оценил действия США в отношении Венесуэлы и Ирана
09:52 06.01.2026 (обновлено: 13:34 06.01.2026)
Экс-советник Эрдогана оценил действия США в отношении Венесуэлы и Ирана
АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Действия США в отношении Венесуэлы и сигналы о возможном вмешательстве во внутренние дела Ирана ускорят переход к новому миропорядку, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
"Действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и Ирана, которые являются игнорированием международного права, станут фактором консолидации "угнетенных народов" против империализма и будут способствовать формированию нового мирового порядка", - заявил собеседник агентства.
Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире
Вчера, 09:46
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
 
