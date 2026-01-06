Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили о рычагах воздействия на правительство Венесуэлы - РИА Новости, 06.01.2026
05:28 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ssha-2066561715.html
В Белом доме заявили о рычагах воздействия на правительство Венесуэлы
В Белом доме заявили о рычагах воздействия на правительство Венесуэлы - РИА Новости, 06.01.2026
В Белом доме заявили о рычагах воздействия на правительство Венесуэлы
США после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро добьются, чтобы эта латиноамериканская страна действовала в интересах Вашингтона, заявила официальный... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T05:28:00+03:00
2026-01-06T05:28:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
каролин левитт
силия флорес
оон
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
каракас
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, каролин левитт, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Каролин Левитт, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В Белом доме заявили о рычагах воздействия на правительство Венесуэлы

Левитт: США добьются, чтобы Венесуэла действовала в интересах Вашингтона

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро добьются, чтобы эта латиноамериканская страна действовала в интересах Вашингтона, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, заверив, что у Соединенных Штатов есть рычаги воздействия на венесуэльские власти.
"У нас есть много рычагов воздействия на остающееся правительство Мадуро", - сказала Левитт в интервью Fox News.
По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио находится в контакте с Каракасом.
"Мы обеспечим, чтобы эта страна действовала в интересах США", - подчеркнула Левитт.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по вмененным американской прокуратурой статьям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроКаролин ЛевиттСилия ФлоресООН
 
 
