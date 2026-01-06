https://ria.ru/20260106/ssha-2066558898.html
"Вы обречены": в США жестко высказались о России
"Вы обречены": в США жестко высказались о России - РИА Новости, 06.01.2026
"Вы обречены": в США жестко высказались о России
России удалось кардинально переломить планы Запада и выйти из конфронтации в более сильной позиции, по сути, сделав блок НАТО нежизнеспособным, заявил... РИА Новости, 06.01.2026
"Вы обречены": в США жестко высказались о России
Аналитик Риттер: НАТО обрекла себя на поражение, вступив в конфликт с Россией