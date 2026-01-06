«

"Россия только что разгромила НАТО. И теперь Россия сама будет присутствовать в Европе, а не будет оккупирована ею. Но посмотрите, какая глупость творится там. Они обрушили свою экономику, а теперь приняли закон, согласно которому они полностью освободятся от российской энергетики. Ура! Это как если бы голодающий человек сказал: "Мы полностью разорвали все связи с фермами!" Ну и как же вы будете питаться?" — задался вопросом эксперт.