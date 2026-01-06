Рейтинг@Mail.ru
"Вы обречены": в США жестко высказались о России - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 06.01.2026 (обновлено: 11:09 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/ssha-2066558898.html
"Вы обречены": в США жестко высказались о России
"Вы обречены": в США жестко высказались о России - РИА Новости, 06.01.2026
"Вы обречены": в США жестко высказались о России
России удалось кардинально переломить планы Запада и выйти из конфронтации в более сильной позиции, по сути, сделав блок НАТО нежизнеспособным, заявил... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T04:39:00+03:00
2026-01-06T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
скотт риттер
нато
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
https://ria.ru/20260105/provokatsiya-2066421371.html
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066021811.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, скотт риттер, нато, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Скотт Риттер, НАТО, Москва
"Вы обречены": в США жестко высказались о России

Аналитик Риттер: НАТО обрекла себя на поражение, вступив в конфликт с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. России удалось кардинально переломить планы Запада и выйти из конфронтации в более сильной позиции, по сути, сделав блок НАТО нежизнеспособным, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«

"Россия только что разгромила НАТО. И теперь Россия сама будет присутствовать в Европе, а не будет оккупирована ею. Но посмотрите, какая глупость творится там. Они обрушили свою экономику, а теперь приняли закон, согласно которому они полностью освободятся от российской энергетики. Ура! Это как если бы голодающий человек сказал: "Мы полностью разорвали все связи с фермами!" Ну и как же вы будете питаться?" — задался вопросом эксперт.

Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Неожиданный удар": в США обратились к России с предупреждением
5 января, 03:33
По его словам, Россия за последние годы проделала значительную работу над ошибками и пережила трансформацию, в отличие от западных держав. Аналитик отметил, что именно это и определило фатальный исход для Североатлантического альянса.
«

"С 90-х годов Россия стала довольно независимой. Теперь ей не нужна Европа. А вот Европе очень нужна российская энергия. Поэтому я думаю, что мы увидим совершенно другую динамику отношений. Так что НАТО потерпело неудачу по всем направлениям. <…> Извините, но вы (европейцы. — Прим. ред.) скоро останетесь без работы, потому что НАТО распалось. Вы обречены. Вы купили билет на "Титаник". Но я не могу пролить ни слезинки", — подытожил Риттер.

В Кремле неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Готовьтесь к подаркам: Россия скоро поздравит Киев с последним Новым годом
2 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаСкотт РиттерНАТОМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала