США требуют от Венесуэлы прекратить продажу нефти соперникам, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
03:50 06.01.2026 (обновлено: 13:26 06.01.2026)
США требуют от Венесуэлы прекратить продажу нефти соперникам, пишут СМИ
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного президента Венесуэлы Дельси Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона, в том числе прекращение продажи нефти соперникам США, утверждает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
"Администрация Трампа требует, чтобы временный лидер Венесуэлы выполнила несколько действий в интересах США, от которых отказался ее предшественник, если она хочет избежать его судьбы. Американские официальные лица сказали Дельси Родригес, что они хотят увидеть от нее минимум три шага - усиление мер по борьбе с наркотрафиком, выдворение иранских, кубинских и других агентов стран или сетей, враждебных к Вашингтону, и прекращение продажи нефти соперникам США", - пишет издание со ссылкой на официальное лицо из Вашингтона.
Другие собеседники издания утверждают, что США также ждут от Родригес, что она проведет выборы в Венесуэле и отойдет от дел. По словам источников, четких дедлайнов для нее США не установили.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
