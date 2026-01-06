США требуют от Венесуэлы прекратить продажу нефти соперникам, пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа требует от временного президента Венесуэлы Дельси Родригес ряд шагов в интересах Вашингтона, в том числе прекращение продажи нефти соперникам США, утверждает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

Другие собеседники издания утверждают, что США также ждут от Родригес, что она проведет выборы в Венесуэле и отойдет от дел. По словам источников, четких дедлайнов для нее США не установили.