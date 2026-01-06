Рейтинг@Mail.ru
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/ssha-2066555728.html
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома - РИА Новости, 06.01.2026
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома
США контролируют ситуацию в Венесуэле, устанавливают условия и управляют страной на время переходного периода, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T03:35:00+03:00
2026-01-06T03:35:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
стивен миллер
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014708454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e0b837a9bd0d98aef62dd1517627a9c.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066550623.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014708454_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2e8e327407bf1addd9eb0b7ffa6134b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, стивен миллер, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Стивен Миллер, Удары США по Венесуэле
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома

Миллер заявил, что США контролируют ситуацию в Венесуэле и управляют страной

© AP Photo / Evan VucciСтивен Миллер
Стивен Миллер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Стивен Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США контролируют ситуацию в Венесуэле, устанавливают условия и управляют страной на время переходного периода, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
"По определению мы контролируем ситуацию, потому что у нас есть американские войска, размещенные за пределами страны. Мы устанавливаем условия… Соединенные Штаты управляют страной в течение этого переходного периода", - сказал он в эфире телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой
02:12
Миллер подчеркнул, что США поддерживают полное эмбарго на экспорт венесуэльской нефти и контролируют возможность ведения торговли Каракасом.
"Чтобы функционировала их экономика, им нужно наше разрешение. Таким образом, Соединенные Штаты контролируют ситуацию", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасСтивен МиллерУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала