https://ria.ru/20260106/ssha-2066555728.html
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома - РИА Новости, 06.01.2026
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома
США контролируют ситуацию в Венесуэле, устанавливают условия и управляют страной на время переходного периода, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T03:35:00+03:00
2026-01-06T03:35:00+03:00
2026-01-06T03:35:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
стивен миллер
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014708454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e0b837a9bd0d98aef62dd1517627a9c.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066550623.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014708454_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2e8e327407bf1addd9eb0b7ffa6134b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, каракас, стивен миллер, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Стивен Миллер, Удары США по Венесуэле
США контролируют ситуацию в Венесуэле, заявил замглавы аппарата Белого дома
Миллер заявил, что США контролируют ситуацию в Венесуэле и управляют страной