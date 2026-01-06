Рейтинг@Mail.ru
03:21 06.01.2026 (обновлено: 03:26 06.01.2026)
В Белом доме заявили, что мир управляется силой и мощью
в мире, сша, венесуэла, стивен миллер, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Стивен Миллер, Удары США по Венесуэле
В Белом доме заявили, что мир управляется силой и мощью

Стивен Миллер: реальный мир управляется силой и мощью

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но реальный мир управляется силой и мощью, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.
"Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах. Но мы живем в реальном мире, который управляется силой, который управляется мощью", - сказал он в эфире телеканала CNN.
Миллер выразил мнение, что именно сила и мощь являются "железными" законами этого мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
