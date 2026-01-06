https://ria.ru/20260106/ssha-2066555280.html
В Белом доме заявили, что мир управляется силой и мощью
Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но реальный мир управляется силой и мощью, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер,... РИА Новости, 06.01.2026
