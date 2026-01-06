Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены взять полный контроль над островом Гренландия, который принадлежит Дании, уже к июлю этого года, пишет газета Politico.
"США могут попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля", — указывается в материале со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что методы Трампа по установлению контроля над островом будут не военные.
"Это может включать в себя попытки подкупа местных политиков, поскольку ЦРУ стремятся к усилению военного и гражданского контроля. У американцев есть различные инструменты для достижения этой цели", — сообщается в тексте.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".
