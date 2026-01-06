Рейтинг@Mail.ru
Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 06.01.2026 (обновлено: 02:41 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/ssha-2066551828.html
Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю
Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю - РИА Новости, 06.01.2026
Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю
Соединенные Штаты намерены взять полный контроль над островом Гренландия, который принадлежит Дании, уже к июлю этого года, пишет газета Politico. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T02:31:00+03:00
2026-01-06T02:41:00+03:00
в мире
гренландия
politico
удары сша по венесуэле
центральное разведывательное управление (цру)
сша
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2093733e86f8149575a4165b3260de15.jpg
https://ria.ru/20260106/ssha-2066546330.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7c3f35965cae87827a1adfde9e780a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, politico, удары сша по венесуэле, центральное разведывательное управление (цру), сша, дания
В мире, Гренландия, Politico, Удары США по Венесуэле, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Дания
Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю

Politico: США готовятся взять контроль над Гренландией к июлю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены взять полный контроль над островом Гренландия, который принадлежит Дании, уже к июлю этого года, пишет газета Politico.
«
"США могут попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля", — указывается в материале со ссылкой на источники.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении
00:51
В статье отмечается, что методы Трампа по установлению контроля над островом будут не военные.
«
"Это может включать в себя попытки подкупа местных политиков, поскольку ЦРУ стремятся к усилению военного и гражданского контроля. У американцев есть различные инструменты для достижения этой цели", — сообщается в тексте.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".
 
В миреГренландияPoliticoУдары США по ВенесуэлеЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала