В конгрессе США начался брифинг с Рубио по операции в Венесуэле - РИА Новости, 06.01.2026
01:41 06.01.2026 (обновлено: 01:45 06.01.2026)
В конгрессе США начался брифинг с Рубио по операции в Венесуэле
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. В конгрессе США начался брифинг с госсекретарем США Марко Рубио по операции в Венесуэле и похищению президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой, согласно расписанию главы госдепа.
Госдепартамент ранее уведомил, что брифинг начнется в Капитолии в 17.30 по местному времени (1.30 мск).
Ранее в СМИ сообщалось, что среди присутствующих на брифинге должны быть в том числе члены комитетов сената и палаты представителей по иностранным делам и комитетов по делам вооруженных сил.
Помимо Рубио, также предполагается участие главы Пентагона Пита Хегсета, генпрокурора Пэм Бонди, главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и главы объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэна Кейна.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
