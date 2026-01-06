Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США . Архивное фото

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США

В операции по захвату Мадуро участвовали около 200 человек, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Порядка 200 человек участвовали в наземной части операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Почти 200 наших величайших американцев пришли в центр Каракаса... при поддержке правоохранителей поймали человека в розыске американского правосудия, которому предъявлены обвинения, без единой жертвы среди американцев", - сказал Хегсет на судостроительной верфи в Вирджинии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По его словам, операцией по захвату Мадуро США продолжили политику "восстановления сдерживания".

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.