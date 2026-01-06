https://ria.ru/20260106/ssha-2066546330.html
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении - РИА Новости, 06.01.2026
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении
Европе необходимо готовиться к войне с Соединенными Штатами из-за спекуляций вокруг Западного полушария, заявил бывший командующий седьмой бронетанковой... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T00:51:00+03:00
2026-01-06T00:51:00+03:00
2026-01-06T00:52:00+03:00
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении
Генерал Ришу: Европа должна воевать с американцами из-за территорий