"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении
00:51 06.01.2026 (обновлено: 00:52 06.01.2026)
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении
Европе необходимо готовиться к войне с Соединенными Штатами из-за спекуляций вокруг Западного полушария, заявил бывший командующий седьмой бронетанковой...
2026-01-06T00:51:00+03:00
2026-01-06T00:52:00+03:00
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении

Генерал Ришу: Европа должна воевать с американцами из-за территорий

Американские военные
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Европе необходимо готовиться к войне с Соединенными Штатами из-за спекуляций вокруг Западного полушария, заявил бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой Вооруженных сил Франции генерал Николя Ришу в эфире телеканала LCI.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".
«
"Я считаю, что мы должны воевать против американцев. Если они в конечном итоге возьмут контроль над территорией союзников, то их следует считать историческими злодеями", — сказал Ришу.
В понедельник Госдеп США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона.
