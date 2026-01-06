В США выросло число арестов по подозрению в шпионаже

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Количество арестов фигурантов дел о шпионаже в Соединенных Штатах выросло на треть в 2025 году, сообщило Федеральное бюро расследований США.
"Количество связанных со шпионажем арестов выросло на 35%", - сообщила правоохранительная структура в соцсети Х.
Всего за год ФБР, которое занимается уголовными делами федерального уровня, произвело более 50 тысяч арестов, говорится в публикации.
Было изъято более 2,1 тонны синтетического опиоида фентанила, арестованы более 450 человек, участвовавших в торговле
Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом начала работу 20 января 2025 года. ФБР возглавляет Каш Патель.
