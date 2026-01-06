Спецоперация, 6 января: ВСУ потеряли до 1290 боевиков

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери украинских подразделений составили до 1290 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной во вторник.
Кроме того, Киев лишился танка, 28 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий и зенитного ракетного комплекса. Уничтожены радиолокационная станция, две станции радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа.
Несколько секунд
Также Минобороны РФ сообщило, что группировка "Запад" оперативно обнаруживает и пресекает попытки ВСУ накопить средства для контратак в районе Купянска. Специалисты войск беспилотных систем сократили до минимума цикл разведка-поражение цели, от засечки объекта до его поражения ударными БПЛА проходит несколько секунд.
С 1 по 6 января операторы дронов группировки "Запад" уничтожили в Купянском районе до 70 единиц техники ВСУ, в том числе, танки Т-72 и Т-64, две буксируемые пушки 2А36 "Гиацинт-Б", колесную самоходную гаубицу 2С22 "Богдана", самоходную артиллерийскую установку 2С1"Гвоздика", пушку-гаубицу Д-20 и семь минометов. Также уничтожены восемь боевых бронированных машин - четыре "Козак", три Humvee производства США и одну Senator канадского производства.
Батальон расформирован
Один из батальонов иностранного легиона ВСУ был расформирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, до четырех боевых групп 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено в районе села Садки в Сумской области. Командование бригады пыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны.
Пока без обязательств
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во вторник примут участие в заседании так называемой "коалиции желающих" по Украине на высшем уровне в Париже, сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Госсекретарь США Марко Рубио не сможет прибыть на встречу из-за ситуации в Венесуэле, уточняет издание.
Как заявил журналистам перед вылетом в Париж премьер-министр Польши Дональд Туск, участники встречи "коалиции желающих" в Париже хотят принять декларацию, в которой пока не будет никаких обязательств. Декларация, по его словам, "будет подтверждением воли полной европейско-американского сотрудничества в пользу поддержки Украины, восстановления Украины после войны, а прежде всего - получения безопасных и справедливых с точки зрения Украины и с точки зрения Европы условий мира или по крайней мере прекращения огня".
Агентство Блумберг передавало со ссылкой на источник, что союзники Киева будут настаивать на участии России в обсуждении гарантий безопасности после достижения согласия с США по этому вопросу. По информации агентства, европейские чиновники утверждают, что предлагаемые гарантии безопасности уже находятся "в хорошем состоянии".
Электрик Леонардо дус Сантус из бразильского штата Сан-Паулу, отправившийся в качестве наемника на Украину воевать на стороне ВСУ, получил ранение при взрыве гранаты и умер в больнице от инфекции, сообщил Союз работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул. По данным новостного портала G1, это произошло 26 декабря.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник посетил стройку музея подвигов бойцов Корейской народной армии (КНА), участвовавших в освобождении и разминировании Курской области, в районе Хвасон в Пхеньяне, передает во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Нападения на сотрудников киевского военкомата
Украинские СМИ и официальные лица во вторник сообщали о повреждении энергетического объекта в Харькове, а также об аварийных отключениях света введены в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что город Славутич в северной части Украины обесточен уже два дня.
Киевский областной военкомат сообщил, что с 2022 года 272 их сотрудника подверглись нападению со стороны гражданских.
Владимир Зеленский ввел в состав совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Кирилла Буданова* и сменил первого заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко на Александра Поклада, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на указ.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18