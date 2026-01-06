Спецоперация, 6 января: ВСУ потеряли до 1290 боевиков

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери украинских подразделений составили до 1290 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной во вторник.