ВС России в 2026 году уничтожили в Купянском районе 70 единиц техники ВСУ

"Всего с 1 по 6 января 2026 года операторами БПЛА войск беспилотных систем группировки "Запад" в Купянском районе Харьковской области уничтожено до 70 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе два танка, из них один Т-72 и один Т-64", - говорится в сообщении.