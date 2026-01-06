Рейтинг@Mail.ru
ВС России в 2026 году уничтожили в Купянском районе 70 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 06.01.2026 (обновлено: 19:32 06.01.2026)
ВС России в 2026 году уничтожили в Купянском районе 70 единиц техники ВСУ
ВС России в 2026 году уничтожили в Купянском районе 70 единиц техники ВСУ

ВС России с 1 по 6 января уничтожили в Купянском районе до 70 единиц техники ВСУ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Запад" с 1 по 6 января уничтожили в Купянском районе до 70 единиц техники ВСУ, в том числе танки Т-72 и Т-64, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего с 1 по 6 января 2026 года операторами БПЛА войск беспилотных систем группировки "Запад" в Купянском районе Харьковской области уничтожено до 70 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе два танка, из них один Т-72 и один Т-64", - говорится в сообщении.
Также были уничтожены две буксируемые пушки 2А36 "Гиацинт-Б", колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана", самоходная артиллерийская установка 2С1"Гвоздика", пушка-гаубица Д-20 и семь минометов.
Кроме того, расчеты ударных FPV-дронов поразили две станции РЭБ Kvertus и "Буковель", восемь боевых бронированных машин - четыре "Козак", три Humvee производства США и одну Senator канадского производства, 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72 "Урал"Т-64
 
 
