Рейтинг@Mail.ru
Жительница поселка Ставки рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять детей - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 06.01.2026 (обновлено: 15:43 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/spetsoperatsiya-2066568703.html
Жительница поселка Ставки рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять детей
Жительница поселка Ставки рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять детей - РИА Новости, 06.01.2026
Жительница поселка Ставки рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять детей
Боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали местному жителю готовностью открыть минометный огонь по детям, завила РИА Новости беженка,... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T07:19:00+03:00
2026-01-06T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ямполь
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
ямполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ямполь, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ямполь, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Жительница поселка Ставки рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять детей

РИА Новости: в Ставках боевики ВСУ были готовы открыть огонь по детям

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР угрожали местному жителю готовностью открыть минометный огонь по детям, завила РИА Новости беженка, пожелавшая сохранить анонимность.
"Какая-то стычка у мужа была с военными (минометчиками ВСУ. — Прим. ред.). И муж спросил: "Если вдруг вам будет приказ стрелять по нам снова?" Он (боевик ВСУ. — Прим. ред.) говорит: "Дадут приказ — будем стрелять". Он (муж. — Прим. ред.) говорит: "И что, даже не посмотрите то, что дети?" Он (боевик ВСУ. — Прим. ред.) говорит: "Мне все равно: мне скажут, я буду стрелять, и все", — рассказала беженка.
В конце ноября Минобороны России заявило, что силами бойцов группировки "Запад" освобождены четыре населенных пункта в ДНР: Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯмпольВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала