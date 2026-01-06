ВСУ потеряли до четырех боевых групп в районе села Садки в Сумской области

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В районе села Садки в Сумской области уничтожили до четырех боевых групп 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На позиции в район Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады попыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны. <...> комплексным огневым поражением уничтожено до четырех боевых групп", — сказал собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Сумской и Харьковской областях.
По данным Минобороны, за сутки в обоих регионах ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18