ВСУ потеряли до четырех боевых групп в районе села Садки в Сумской области - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 06.01.2026 (обновлено: 07:21 06.01.2026)
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в районе села Садки в Сумской области
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в районе села Садки в Сумской области - РИА Новости, 06.01.2026
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в районе села Садки в Сумской области
В районе села Садки в Сумской области уничтожили до четырех боевых групп 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 06.01.2026
2026
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в районе села Садки в Сумской области

РИА Новости: ВС России уничтожили до четырех боевых групп 80-й бригады ВСУ

Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В районе села Садки в Сумской области уничтожили до четырех боевых групп 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На позиции в район Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады попыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны. <...> комплексным огневым поражением уничтожено до четырех боевых групп", — сказал собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Сумской и Харьковской областях.
По данным Минобороны, за сутки в обоих регионах ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
