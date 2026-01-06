ВС России остановили прорыв БТР Senator к ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ударные дроны шестой общевойсковой армии группировки войск "Запад" остановили прорыв бронетранспортера Senator канадского происхождения к боевикам ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

"На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов войск беспилотных систем и уничтожение бронетранспортера Senator канадского производства и пикапов, пытавшихся прорваться в район одного их населенных пунктов Купянского района, а также наземного робототехнического комплекса, применяемого противником для доставки провизии и боеприпасов на передовые позиции боевиков ВСУ", - следует из сообщения ведомства.