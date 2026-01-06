Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили под Новыми Вирками более взвода ВСУ - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 06.01.2026 (обновлено: 09:41 06.01.2026)
Российские БПЛА уничтожили под Новыми Вирками более взвода ВСУ
Российские БПЛА уничтожили под Новыми Вирками более взвода ВСУ
Российские БПЛА уничтожили под Новыми Вирками более взвода ВСУ
Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем российской группировки "Север" в период новогодних праздников уничтожили под Новыми Вирками в Сумской области... РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы рф
2026
Уничтожение складов ВСУ в Сумской области
Бойцы группировки "Север" в новогодние праздники уничтожили в Сумской области более взвода личного состава ВСУ и ряд складов.
безопасность, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Российские БПЛА уничтожили под Новыми Вирками более взвода ВСУ

РИА Новости: наемники ВСУ и склады с оружием НАТО уничтожены в Сумской области

КУРСК, 6 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем российской группировки "Север" в период новогодних праздников уничтожили под Новыми Вирками в Сумской области более взвода личного состава ВСУ, включая иностранных наемников, а также склады с вооружением, оборудованием и боеприпасами производства стран НАТО, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".
"Во время новогодних праздников операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, уничтожили под населенным пунктом Новые Вирки опорные пункты двух бригад теробороны противника. Было ликвидировано более взвода личного состава, в том числе иностранные наемники. Кроме того, ударами БПЛА "Севера" в ближней тыловой зоне ВСУ были поражены узлы с коммуникациями связи противника и склады с оборудованием, вооружением и БК (боекомплектом - ред.) производства стран НАТО", - рассказал "Фанат".
Материалы с кадрами объективного контроля, запечатлевшие успешные поражения целей российскими бойцами в Сумской области, переданы в распоряжение РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
