Уничтожение складов ВСУ в Сумской области
Бойцы группировки "Север" в новогодние праздники уничтожили в Сумской области более взвода личного состава ВСУ и ряд складов.
Российские БПЛА уничтожили под Новыми Вирками более взвода ВСУ
КУРСК, 6 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем российской группировки "Север" в период новогодних праздников уничтожили под Новыми Вирками в Сумской области более взвода личного состава ВСУ, включая иностранных наемников, а также склады с вооружением, оборудованием и боеприпасами производства стран НАТО, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Фанат".
"Во время новогодних праздников операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север", действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, уничтожили под населенным пунктом Новые Вирки опорные пункты двух бригад теробороны противника. Было ликвидировано более взвода личного состава, в том числе иностранные наемники. Кроме того, ударами БПЛА "Севера" в ближней тыловой зоне ВСУ были поражены узлы с коммуникациями связи противника и склады с оборудованием, вооружением и БК (боекомплектом - ред.) производства стран НАТО", - рассказал "Фанат".
Материалы с кадрами объективного контроля, запечатлевшие успешные поражения целей российскими бойцами в Сумской области, переданы в распоряжение РИА Новости.