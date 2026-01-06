Российские морпехи ликвидировали украинских боевиков за чаепитием

ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Российские морпехи в ходе выполнения боевой задачи в ДНР застали украинских боевиков за чаепитием, рассказал РИА Новости стрелок 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Мотылек".

"Наблюдали окоп, украинских солдат в окопе. Мы застали их врасплох. Они сидели, разговаривали, галдели - даже не ожидали, что мы уже пришли. Сидели чай пили", - рассказал боец.

По словам морпеха, украинские боевики, вместо того чтобы поднять руки и сдаться, потянулись к автоматам и были ликвидированы.