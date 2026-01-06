Рейтинг@Mail.ru
Российские морпехи ликвидировали украинских боевиков за чаепитием
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 06.01.2026
Российские морпехи ликвидировали украинских боевиков за чаепитием
Российские морпехи в ходе выполнения боевой задачи в ДНР застали украинских боевиков за чаепитием, рассказал РИА Новости стрелок 55-й гвардейской дивизии...
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
2026
донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Российские морпехи в ходе выполнения боевой задачи в ДНР застали украинских боевиков за чаепитием, рассказал РИА Новости стрелок 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Мотылек".
"Наблюдали окоп, украинских солдат в окопе. Мы застали их врасплох. Они сидели, разговаривали, галдели - даже не ожидали, что мы уже пришли. Сидели чай пили", - рассказал боец.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Бойцы ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ
28 декабря 2025, 00:05
По словам морпеха, украинские боевики, вместо того чтобы поднять руки и сдаться, потянулись к автоматам и были ликвидированы.
"(Мы) осмотрелись и пошли дальше зачищать следующие блиндажи", - добавил "Мотылек".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
