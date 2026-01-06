Расчет российского БПЛА уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил тяжелый боевой квадрокоптер R-17 боевиков ВСУ, применив дрон-камикадзе, сообщили в Минобороны России.
"Расчет FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач воздушным тараном уничтожил тяжелый боевой квадрокоптер R-18 ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Получив сигнал постов воздушного наблюдения и групп прикрытия о приближении на малой высоте тяжелого боевого квадрокоптера ВСУ, расчет оперативно снарядил БПЛА боеприпасами и выдвинул борт на заявленные координаты. После этого начальник расчета беспилотных систем провел воздушный таран вражеского дрона.
"Лимитов на беспилотники в подразделениях нет. Как только появляется новая цель, дежурный расчет атакует. Беспилотники снаряжаются боеприпасами и отправляются в сторону противника. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов", - уточнили в Минобороны России.
