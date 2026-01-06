Расчет российского БПЛА уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ под Харьковом

Получив сигнал постов воздушного наблюдения и групп прикрытия о приближении на малой высоте тяжелого боевого квадрокоптера ВСУ, расчет оперативно снарядил БПЛА боеприпасами и выдвинул борт на заявленные координаты. После этого начальник расчета беспилотных систем провел воздушный таран вражеского дрона.