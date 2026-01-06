Рейтинг@Mail.ru
Расчет российского БПЛА уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/spetsoperatsiya-2066561009.html
Расчет российского БПЛА уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ под Харьковом
Расчет российского БПЛА уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 06.01.2026
Расчет российского БПЛА уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ под Харьковом
Расчет войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил тяжелый боевой... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T05:14:00+03:00
2026-01-06T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg
https://ria.ru/20260105/vlast-2066499177.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_250ee781ae79af480237422a130a999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет российского БПЛА уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ под Харьковом

Российский дрон-камикадзе воздушным тараном уничтожил тяжелый дрон ВСУ R-18

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе
FPV дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
FPV дрон-камикадзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил тяжелый боевой квадрокоптер R-17 боевиков ВСУ, применив дрон-камикадзе, сообщили в Минобороны России.
"Расчет FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач воздушным тараном уничтожил тяжелый боевой квадрокоптер R-18 ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после российских ударов
5 января, 17:25
Получив сигнал постов воздушного наблюдения и групп прикрытия о приближении на малой высоте тяжелого боевого квадрокоптера ВСУ, расчет оперативно снарядил БПЛА боеприпасами и выдвинул борт на заявленные координаты. После этого начальник расчета беспилотных систем провел воздушный таран вражеского дрона.
"Лимитов на беспилотники в подразделениях нет. Как только появляется новая цель, дежурный расчет атакует. Беспилотники снаряжаются боеприпасами и отправляются в сторону противника. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов", - уточнили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала