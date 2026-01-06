https://ria.ru/20260106/snegopad-2066630847.html
Москвичей предупредили о "снежном армагеддоне"
Москвичей предупредили о "снежном армагеддоне"
В пятницу в Москве ожидается "снежный армагеддон", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.01.2026
