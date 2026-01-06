Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о "снежном армагеддоне"
16:33 06.01.2026 (обновлено: 18:09 06.01.2026)
Москвичей предупредили о "снежном армагеддоне"
Москвичей предупредили о "снежном армагеддоне"
В пятницу в Москве ожидается "снежный армагеддон", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.01.2026
Москвичей предупредили о "снежном армагеддоне"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве
Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В пятницу в Москве ожидается "снежный армагеддон", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон. Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30 процентов месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидается до порядка 30 миллиметров осадков", — рассказал синоптик.

По его словам, это больше половины месячной нормы.
Тишковец отметил, что в результате местами в столичном регионе могут вырасти полуметровые сугробы.
