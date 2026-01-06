Рейтинг@Mail.ru
В Би-би-си запретили называть захват Мадуро похищением, заявил журналист
05:32 06.01.2026 (обновлено: 12:33 06.01.2026)
В Би-би-си запретили называть захват Мадуро похищением, заявил журналист
В Би-би-си запретили называть захват Мадуро похищением, заявил журналист
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Колумнист британского издания Guardian Оуэн Джонс утверждает, что журналистам Би-би-си запретили использовать слово "похищение" для описания произошедшего с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в результате вмешательства США.
"Журналистам Би-би-си запретили описывать похищение венесуэльского лидера как похищение", - написал Джонс в соцсети X.
К публикации журналист прикрепил скриншот части документа, в котором озвучивается просьба не писать о том, что Мадуро был именно похищен, предлагая использовать вместо этого слова "захвачен" или "схвачен". При этом в представленном отрывке текста не содержится никакой информации, указывающей на то, что документ имеет отношение к Би-би-си.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В середине декабря президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си в связи с искажением его речи в программе Panorama. Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс в ноябре объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
Заголовок открываемого материала