Слуцкий назвал "венесуэльский кейс" крайне опасным
01:40 06.01.2026
Слуцкий назвал "венесуэльский кейс" крайне опасным
2026
Дарья Буймова
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке
Кадры с Мадуро перед заседанием суда в Нью-Йорке.
Слуцкий назвал "венесуэльский кейс" крайне опасным

Слуцкий: в США пребывают в нездоровой эйфории от вторжения в Венесуэлу

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на фоне объявления госдепартаментом США Западного полушария зоной интересов Вашингтона назвал "венесуэльский кейс" крайне опасным.
Ранее госдепартамент объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что американский президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов.
"В Вашингтоне, похоже, пребывают в абсолютно нездоровой эйфории от бандитского вторжения в Венесуэлу, похищения президента (Николаса) Мадуро и его супруги. Реинкарнация доктрины Монро стала оправданием очередного неоколониального похода за "черным золотом", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Депутат отметил, что Мадуро является законно избранным главой государства и должен быть немедленно освобожден. Подготовка к его расправе, по его словам, это "подмена "силы права" на "право силы", что создает опасный прецедент". Слуцкий также подчеркнул, что 3 января запомнится как день американского беспредела, напомнив об убийстве в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани.
"Еще раз повторю: венесуэльский кейс - крайне опасен. Брюссельским подпевалам рановато одобрительно хлопать в ладоши. Наркотеррористы с большими вопросами к легитимности сегодня далеко не в Каракасе", - подчеркнул он.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

8 из 8

