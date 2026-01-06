https://ria.ru/20260106/slavutich-2066603899.html
Украинский Славутич два дня остается без света
Город Славутич в северной части Украины обесточен уже два дня, сообщает энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 06.01.2026
украина
черниговская область
киевская область
укрэнерго
украина
черниговская область
киевская область
"Укрэнерго": город Славутич в северной части Украины обесточен уже два дня