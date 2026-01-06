Рейтинг@Mail.ru
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле
07:34 06.01.2026
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле
Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T07:34:00+03:00
2026-01-06T07:34:00+03:00
общество
северсталь (металлургическая компания)
игристое вино
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
общество, северсталь (металлургическая компания), игристое вино
Общество, Северсталь (металлургическая компания), Игристое вино
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле

РИА Новости: для мюзле бутылки игристого нужно полметра проволоки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае
Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в "Северстали".
"52-55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле - проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином", - выяснили в компании.
Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле.
Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является "Северсталь-метиз".
Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.
ОбществоСеверсталь (металлургическая компания)Игристое вино
 
 
