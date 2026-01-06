Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае. Архивное фото

Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае

В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в "Северстали".

"52-55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле - проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином", - выяснили в компании.

Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле.

Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является "Северсталь-метиз".