https://ria.ru/20260106/shampanskoe-2066569369.html
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле - РИА Новости, 06.01.2026
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле
Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T07:34:00+03:00
2026-01-06T07:34:00+03:00
2026-01-06T07:34:00+03:00
общество
северсталь (металлургическая компания)
игристое вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838948142_0:249:3054:1968_1920x0_80_0_0_1cb27846cd9c2ebb5503304e2dba225e.jpg
https://ria.ru/20251226/kak-vybrat-shampanskoe-2064916346.html
https://ria.ru/20251209/vino-2060716847.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838948142_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_249377c3af0aa94134da6b163d0fb115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, северсталь (металлургическая компания), игристое вино
Общество, Северсталь (металлургическая компания), Игристое вино
В "Северстали" подсчитали, сколько проволоки нужно для производства мюзле
РИА Новости: для мюзле бутылки игристого нужно полметра проволоки
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Около полуметра проволоки требуется для производства одного мюзле - проволочной уздечки, удерживающей пробку в бутылке игристого вина, подсчитали для РИА Новости в "Северстали".
"52-55 сантиметров проволоки уходит для изготовления одного мюзле - проволочной корзинки, удерживающей пробку в бутылке с игристым вином", - выяснили в компании.
Вес стандартной упаковки составляет 250 килограммов, что эквивалентно 62 тысячам метров проволоки, из которых можно сделать 1 127 мюзле.
Одним из российских предприятий, производящим проволоку для мюзле, является "Северсталь-метиз".
Подобная окрашенная проволока применяется также в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления.