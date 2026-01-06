Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в сфере кибербезопасности
06:09 06.01.2026 (обновлено: 06:46 06.01.2026)
"Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в сфере кибербезопасности
"Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 06.01.2026
"Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в сфере кибербезопасности
"Сбер" предложил объединить усилия в рамках альянса БРИКС по кибербезопасности, а мандат альянса от России вынести на рассмотрение на саммите стран объединения... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
россия
индия
вьетнам
станислав кузнецов
брикс
сбер
сбербанк россии
https://ria.ru/20251230/mvd-2065569197.html
россия
индия
вьетнам
в мире, россия, индия, вьетнам, станислав кузнецов, брикс, сбер, сбербанк россии
В мире, Россия, Индия, Вьетнам, Станислав Кузнецов, БРИКС, Сбер, Сбербанк России
"Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в сфере кибербезопасности

РИА Новости: "Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в борьбе с мошенничеством

Логотип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Сбер" предложил объединить усилия в рамках альянса БРИКС по кибербезопасности, а мандат альянса от России вынести на рассмотрение на саммите стран объединения в Индии в 2026 году, об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"На подписании конвенции ООН против киберпреступности в столице Вьетнама мы предложили сделать такой шаг и объединить усилия в рамках альянса БРИКС по кибербезопасности. Мандат альянса от России мы предлагаем вынести на рассмотрение на XVIII саммите стран БРИКС в Индии в 2026 году", - сообщил он.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний
3 января, 05:05
Зампред добавил, что практика взаимодействия в рамках сотрудничества с другими странами в борьбе киберпреступностью очень важна, и Россия не одинока в этой борьбе. "Проблема телефонного мошенничества в Китае или Индии тоже актуальна, и нам представляется, что синергия пошла бы на пользу всем", - сказал Кузнецов.
По его мнению, наработанный опыт позволяет России выступить лидером в создании новой архитектуры кибербезопасности на пространстве БРИКС, укрепляя цифровой суверенитет стран.
Так, к антифрод-платформе "Сбера", которая используется как для защиты инфраструктуры и клиентов, так и для противодействия в масштабах всей страны, подключены десятки разных компаний рынка: банки, операторы связи, маркетплейсы, надзорные органы и регуляторы. "Они оперативно получают риск-сигналы, что может произойти хищение, и могут принять превентивные меры противодействия на своей стороне", - пояснил топ-менеджер.
Более того, что касается кибербезопасности государства, бизнеса и граждан, то в "Сбере" видят значительный рост внимания руководства страны к этому вопросу. "Меня это очень радует и, разумеется, мы готовы к 100%-й самоотдаче", - подтвердил Кузнецов.
В текущей ситуации, когда киберпреступность и мошенничество не имеют границ, невозможно не сотрудничать, невозможно не объединять усилия, в том числе и по обмену информацией о мошенниках. "Если страны не объединятся - мошенники это уже сделали", - подытожил зампред.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
МВД предупредило о новом виде мошенничества с якобы новогодними выплатами
30 декабря 2025, 09:11
 
В миреРоссияИндияВьетнамСтанислав КузнецовБРИКССберСбербанк России
 
 
