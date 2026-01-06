Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о мерах по снижению стоимости SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/samolety-2066613771.html
Алиханов рассказал о мерах по снижению стоимости SJ-100 и МС-21
Алиханов рассказал о мерах по снижению стоимости SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 06.01.2026
Алиханов рассказал о мерах по снижению стоимости SJ-100 и МС-21
Альтернативные поставщики привлекаются для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:03:00+03:00
2026-01-06T14:03:00+03:00
экономика
россия
комсомольск-на-амуре
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иркутский авиационный завод
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sj-100
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970193377_0:157:2897:1787_1920x0_80_0_0_ae0d4be39e6b1e8a6087ef9171e06088.jpg
https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
россия
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970193377_276:0:2852:1932_1920x0_80_0_0_37b7688fb3751adfac0e2509c91386b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, комсомольск-на-амуре, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иркутский авиационный завод, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sj-100, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Иркутский авиационный завод, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), SJ-100, МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Алиханов рассказал о мерах по снижению стоимости SJ-100 и МС-21

Алиханов: для удешевления SJ-100 и МС-21 привлекают альтернативных поставщиков

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Самолет МС-21. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Альтернативные поставщики привлекаются для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Для оптимизации расходов и в целях снижения себестоимости программы внедряются новые методы управления, направленные, в частности, на фиксацию директивных цен и снижение трудоемкости изготовления, привлекаются альтернативные поставщики", - сказал Алиханов.
Полет полностью импортозамещенного SJ-100 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет
23 апреля 2025, 05:46
Ранее в Минпромторге РФ сообщали РИА Новости, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
18 апреля 2025, 17:07
 
ЭкономикаРоссияКомсомольск-на-АмуреАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Иркутский авиационный заводФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)SJ-100МС-21Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала