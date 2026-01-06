Рейтинг@Mail.ru
18:00 06.01.2026
Рютте обсудил с премьером Канады укрепление евроатлантической безопасности
в мире, украина, канада, париж, марк карни, марк рютте, кир стармер, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Канада, Париж, Марк Карни, Марк Рютте, Кир Стармер, НАТО, Мирный план США по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил вопросы укрепления евроатлантической безопасности с генсеком НАТО Марком Рютте на полях встречи в Париже лидеров стран так называемой "коалиции желающих" по Украине, заявил офис канадского премьера.
"Премьер-министр Карни и генеральный секретарь Рютте обсудили укрепление евроатлантической безопасности в условиях текущих угроз... Они подчеркнули важность поддержки альянсом усилий по обеспечению мира и безопасности Украины, в том числе посредством надёжных гарантий безопасности", - говорится в заявлении офиса.
Карни также подчеркнул важность Арктики для безопасности альянса, отметив, что союзники в регионе наращивают свои оборонные возможности.
Премьер-министр Канады и генсек НАТО также обсудили продление деятельности многонациональной бригады под руководством Оттавы в Прибалтике.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
