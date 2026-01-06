Рютте обсудил с премьером Канады укрепление евроатлантической безопасности

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил вопросы укрепления евроатлантической безопасности с генсеком НАТО Марком Рютте на полях встречи в Париже лидеров стран так называемой "коалиции желающих" по Украине, заявил офис канадского премьера.