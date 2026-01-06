Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что встретился с госсекратарем США Марко Рубио и обсудил вопрос Гренландии.
Ранее во вторник замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
"Встреча с моим уважаемым коллегой, госсекретарём США Марко Рубио, в столь ключевой момент для мира стала отличной возможностью для содержательного обмена мнениями между партнёрами. Мы обсудили ключевые международные вопросы, такие как Гренландия, Венесуэла, Украина, ДР Конго и Ближний Восток. И, как это делают друзья и союзники, сделали это открыто и откровенно", - написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.