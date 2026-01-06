Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 06.01.2026 (обновлено: 23:50 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/rubio-2066673847.html
Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии
Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии - РИА Новости, 06.01.2026
Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии
Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что встретился с госсекратарем США Марко Рубио и обсудил вопрос Гренландии. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:33:00+03:00
2026-01-06T23:50:00+03:00
гренландия
бельгия
марко рубио
сша
стивен миллер
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066674470.html
гренландия
бельгия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, бельгия, марко рубио, сша, стивен миллер, дональд трамп, в мире
Гренландия, Бельгия, Марко Рубио, США, Стивен Миллер, Дональд Трамп, В мире
Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии

Глава МИД Бельгии Прево встретился с Рубио и обсудил вопрос Гренландии

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что встретился с госсекратарем США Марко Рубио и обсудил вопрос Гренландии.
Ранее во вторник замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
"Встреча с моим уважаемым коллегой, госсекретарём США Марко Рубио, в столь ключевой момент для мира стала отличной возможностью для содержательного обмена мнениями между партнёрами. Мы обсудили ключевые международные вопросы, такие как Гренландия, Венесуэла, Украина, ДР Конго и Ближний Восток. И, как это делают друзья и союзники, сделали это открыто и откровенно", - написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока
Вчера, 23:43
 
ГренландияБельгияМарко РубиоСШАСтивен МиллерДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала