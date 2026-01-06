Рейтинг@Mail.ru
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/rubio-2066638369.html
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ
Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио стал одним из ключевых архитекторов стратегии, которая привела к операции по... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:34:00+03:00
2026-01-06T17:34:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
марко рубио
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9921de89b292cade424e66c24b01174.jpg
https://ria.ru/20260106/britanija-2066627971.html
https://ria.ru/20260106/arest-2066634673.html
https://ria.ru/20260106/maduro-2066632846.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae878b254644b11fc0d49784bf574265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, марко рубио, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Марко Рубио, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ

CNN: Рубио заложил основу для проведения операции по задержанию Мадуро

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио стал одним из ключевых архитекторов стратегии, которая привела к операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с процессом планирования.
Американский госсекретарь после захвата Соединенными Штатами Мадуро 4 января заявил, что Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций якобы для России, Китая и Ирана. Во вторник американский лидер Дональд Трамп отметил, что поручил Рубио участвовать в управлении процессами в Венесуэле совместно с другими высокопоставленными представителями администрации.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Британии заявили о хрупкости НАТО после ударов по Венесуэле
Вчера, 16:07
"Рубио был движущей силой стратегии, которая заложила основу для проведения операции (в Венесуэле - ред.)", - сказал один из собеседников канала.
По данным телеканала, в течение нескольких месяцев Рубио в тесной связке с заместителем руководителя администрации Белого дома по политике Стивеном Миллером обсуждал подходы американских властей к "постмадуровскому" этапу в Венесуэле. Источники утверждали, что значительная часть подготовки велась узким кругом политических советников в Белом доме, без широкого вовлечения карьерных дипломатов и профильных структур госдепартамента.
Канал уточнил, что в ночь операции Рубио находился рядом с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и входил в число лиц, которые докладывали главе государства о ходе событий в режиме реального времени.
В материале телеканала говорится, что на Рубио и его команду возложили вопросы, связанные с дальнейшей линией США в отношении Венесуэлы, включая давление на нефтяной сектор и взаимодействие с временным руководством страны, при этом ряд бывших дипломатов и экспертов, опрошенных каналом, выразили сомнения в степени проработанности долгосрочных планов американского руководства и в том, как долго представители прежних властных структур боливарианской республики будут сохранять позиции.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ: неизвестный выиграл 400 тысяч долларов из-за ареста Мадуро
Вчера, 17:01
Телеканал заключил, что пока остаются неясными структура управления ситуацией на месте и возможное назначение специального посланника, учитывая масштаб задач по координации межведомственных действий.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
Вчера, 16:52
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроМарко РубиоДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала