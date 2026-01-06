Главы православных церквей поздравили патриарха Кирилла с Рождеством

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Предстоятели Македонской, Албанской, Болгарской, Сербской и Иерусалимской православных церквей, а также Сирийской ортодоксальной церкви, Армянской апостольской церкви и армянского Великого дома Киликийского, поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством накануне праздника в рождественский сочельник, следует из опубликованных сайтом Русской православной церкви поздравлений.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей, празднуют его в ночь с 24 на 25 декабря. Среди них – Римско-католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.
В Православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды – и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри и некоторые протестанты живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.