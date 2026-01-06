Рейтинг@Mail.ru
Медведев поздравил с Рождеством Христовым
21:15 06.01.2026
Медведев поздравил с Рождеством Христовым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выложил поздравление с Рождеством Христовым, опубликовав картинку с призывом не играть с...
Медведев поздравил с Рождеством Христовым

Медведев в своем поздравлении с Рождеством Христовым призвал не играть с Россией

Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выложил поздравление с Рождеством Христовым, опубликовав картинку с призывом не играть с Россией.
"С Рождеством Христовым, Русский мир!" - написал Медведев в соцсети X.
Зампред Совбеза сопроводил пост картинкой, где на фоне Храма Христа Спасителя на английском языке написано "Don"t play games with Russia" ("Не играй в игры с Россией").
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество
