В РПЦ пожелали верующим на Рождество подлинной радости
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
14:43 06.01.2026
В РПЦ пожелали верующим на Рождество подлинной радости
В РПЦ пожелали верующим на Рождество подлинной радости - РИА Новости, 06.01.2026
В РПЦ пожелали верующим на Рождество подлинной радости
Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин пожелал на Рождество Христово подлинной радости. РИА Новости, 06.01.2026
религия
рождество христово
россия
русская православная церковь
михаил потокин (протоиерей)
рождество христово, россия, русская православная церковь, михаил потокин (протоиерей)
Религия, Рождество Христово, Россия, Русская православная церковь, Михаил Потокин (протоиерей)
В РПЦ пожелали верующим на Рождество подлинной радости

Протоиерей Потокин пожелал на Рождество подлинной радости

Протоиерей Михаил Потокин
Протоиерей Михаил Потокин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Протоиерей Михаил Потокин. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв РИА Новости. Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин пожелал на Рождество Христово подлинной радости.
"На любой праздник, конечно, хочется пожелать радости. Не веселья, а такой подлинной радости, когда ты хочешь благодарить Бога за то, что Он даровал тебе эту жизнь. За то, что Он давал возможности применить себя как-то в этой жизни. За близких людей, с которыми ты общаешься", - сказал отец Михаил в интервью РИА Новости.
Рождественский сочельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Рождественский сочельник 2026: когда отмечается, традиции и обычаи
29 декабря 2025, 15:32
Он отметил, что Рождество – это время благодарения, "когда мы оглядываемся на жизнь, оцениваем, что сделали и строим планы".
«
"Хочется, чтобы в наших планах всегда было то, что касается не только материальных, временных вещей – хотя, конечно, они тоже нужны – но еще и душевных, человеческих. Помочь друзьям, встретиться с ними, наладить свои отношения с семьей, с близкими, потратить время на тех, кто нуждается в нашем внимании. Эти вещи тоже должны войти в наши планы на Рождество, когда мы с вами радуемся сами и должны поделиться этой радостью с теми, кто нам близок, кто встретился нам в этой жизни", - заключил собеседник агентства.
Ранее отец Михаил рассказал РИА Новости об акции "Добро в Рождество" - до 19 января на сайте акции можно помочь людям в зоне конфликта: сиротам, бездомным, одиноким старикам, детям, - например, купить детям подарок на Рождество Христово. Он также призвал поддержать и другие направления церковного милосердия - подписаться на регулярное пожертвование на платформе "Поможем", и "не переживать, если не сможете принять участие крупной суммой, ведь даже маленькая жертва очень ценна". Священник привел из Евангелия пример бедной вдовы, которая пожертвовала маленькую сумму, "но именно ее милосердие Господь ценит больше всего".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
Вчера, 10:27
 
Религия Рождество Христово Россия Русская православная церковь Михаил Потокин (протоиерей)
 
 
