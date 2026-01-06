В РПЦ пожелали верующим на Рождество подлинной радости

«

"Хочется, чтобы в наших планах всегда было то, что касается не только материальных, временных вещей – хотя, конечно, они тоже нужны – но еще и душевных, человеческих. Помочь друзьям, встретиться с ними, наладить свои отношения с семьей, с близкими, потратить время на тех, кто нуждается в нашем внимании. Эти вещи тоже должны войти в наши планы на Рождество, когда мы с вами радуемся сами и должны поделиться этой радостью с теми, кто нам близок, кто встретился нам в этой жизни", - заключил собеседник агентства.