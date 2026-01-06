В РПЦ пожелали верующим на Рождество подлинной радости

МОСКВА, 6 янв РИА Новости. Председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин пожелал на Рождество Христово подлинной радости.
"На любой праздник, конечно, хочется пожелать радости. Не веселья, а такой подлинной радости, когда ты хочешь благодарить Бога за то, что Он даровал тебе эту жизнь. За то, что Он давал возможности применить себя как-то в этой жизни. За близких людей, с которыми ты общаешься", - сказал отец Михаил в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Рождество – это время благодарения, "когда мы оглядываемся на жизнь, оцениваем, что сделали и строим планы".
"Хочется, чтобы в наших планах всегда было то, что касается не только материальных, временных вещей – хотя, конечно, они тоже нужны – но еще и душевных, человеческих. Помочь друзьям, встретиться с ними, наладить свои отношения с семьей, с близкими, потратить время на тех, кто нуждается в нашем внимании. Эти вещи тоже должны войти в наши планы на Рождество, когда мы с вами радуемся сами и должны поделиться этой радостью с теми, кто нам близок, кто встретился нам в этой жизни", - заключил собеседник агентства.
Ранее отец Михаил рассказал РИА Новости об акции "Добро в Рождество" - до 19 января на сайте акции можно помочь людям в зоне конфликта: сиротам, бездомным, одиноким старикам, детям, - например, купить детям подарок на Рождество Христово. Он также призвал поддержать и другие направления церковного милосердия - подписаться на регулярное пожертвование на платформе "Поможем", и "не переживать, если не сможете принять участие крупной суммой, ведь даже маленькая жертва очень ценна". Священник привел из Евангелия пример бедной вдовы, которая пожертвовала маленькую сумму, "но именно ее милосердие Господь ценит больше всего".
