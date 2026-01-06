https://ria.ru/20260106/rozhdestvo-2066608052.html
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество - РИА Новости, 06.01.2026
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество
Опасность провокаций в Запорожской области сохраняется, в связи с чем время комендантского часа накануне Рождества Христова в регионе также сохранится, сообщил
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество
Балицкий: в Запорожской области перед Рождеством остаётся опасность провокаций
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости.
Опасность провокаций в Запорожской области сохраняется, в связи с чем время комендантского часа накануне Рождества Христова в регионе также сохранится, сообщил
губернатор Евгений Балицкий.
"Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в рамках соблюдения мер безопасности время комендантского часа накануне Рождества Христова сохраняется. Богослужения для прихожан не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, включая Токмак", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, на расстоянии более 15 километров от линии боевого соприкосновения праздничные богослужения пройдут только внутри храмов, с ограничением количества прихожан.
"В храмах, находящихся в районах более 30 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа", - уточнил губернатор.
Он отметил, что сотрудники МЧС России
проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности прихожан в церквях и храмах, а полиция - проверку на антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей.
"Прошу всех не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы, ответственно относиться к своей личной безопасности. Надеюсь, некоторые ограничения и предостережения не отразятся на праздничном настроении в такой светлый для всех день", - добавил губернатор.