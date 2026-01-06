Рейтинг@Mail.ru
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 06.01.2026
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество
Опасность провокаций в Запорожской области сохраняется, в связи с чем время комендантского часа накануне Рождества Христова в регионе также сохранится, сообщил... РИА Новости, 06.01.2026
Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество

Балицкий: в Запорожской области перед Рождеством остаётся опасность провокаций

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Опасность провокаций в Запорожской области сохраняется, в связи с чем время комендантского часа накануне Рождества Христова в регионе также сохранится, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в рамках соблюдения мер безопасности время комендантского часа накануне Рождества Христова сохраняется. Богослужения для прихожан не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, включая Токмак", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Ненавидят русских". В США раскрыли организаторов терактов в России
Вчера, 07:39
При этом, по его словам, на расстоянии более 15 километров от линии боевого соприкосновения праздничные богослужения пройдут только внутри храмов, с ограничением количества прихожан.
"В храмах, находящихся в районах более 30 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа", - уточнил губернатор.
Он отметил, что сотрудники МЧС России проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности прихожан в церквях и храмах, а полиция - проверку на антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей.
"Прошу всех не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы, ответственно относиться к своей личной безопасности. Надеюсь, некоторые ограничения и предостережения не отразятся на праздничном настроении в такой светлый для всех день", - добавил губернатор.
Рождественский сочельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Рождественский сочельник 2026: когда отмечается, традиции и обычаи
29 декабря 2025, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаРоссияЕвгений БалицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рождество ХристовоОбщество
 
 
