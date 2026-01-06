Балицкий предупредил о возможных провокациях Киева на Рождество

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Опасность провокаций в Запорожской области сохраняется, в связи с чем время комендантского часа накануне Рождества Христова в регионе также сохранится, Опасность провокаций в Запорожской области сохраняется, в связи с чем время комендантского часа накануне Рождества Христова в регионе также сохранится, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в рамках соблюдения мер безопасности время комендантского часа накануне Рождества Христова сохраняется. Богослужения для прихожан не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, включая Токмак", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, на расстоянии более 15 километров от линии боевого соприкосновения праздничные богослужения пройдут только внутри храмов, с ограничением количества прихожан.

"В храмах, находящихся в районах более 30 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа", - уточнил губернатор.

Он отметил, что сотрудники МЧС России проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности прихожан в церквях и храмах, а полиция - проверку на антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей.